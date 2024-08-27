Неизвестный обокрал машину вдовы экс-губернатора Кубани в Москве

Автомобиль Nissan, принадлежащий вдове экс-губернатора Краснодарского края, бывшего руководителя администрации президента Николая Егорова, обокрали 22 августа в Проточном переулке в Москве.

Неизвестный мужчина разбил окно в припаркованной машине и вытащил оттуда кухонную вытяжку, которая лежала в коробке на заднем сидении. После мужчина скрылся.

Хозяйка автомобиля, 71-летняя женщина, обратилась в полицию с заявлением. В ходе розыска мужчину задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Николай Егоров был губернатором Краснодарского края с 1992 по 1994, а также с 1996 по 1997 годы. С 15 января по 15 июля 1996 года он возглавлял администрацию президента России.

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