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Молодой рецидивист «обчистил» экскаваторы в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodoj-retsidivist-obchistil-ekskavatory-v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara
Молодой рецидивист «обчистил» экскаваторы в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Краснодара поступило сообщение о краже деталей из землеройных машин.

По предварительным данным, злоумышленник через разбитые окна проник в салоны двух экскаваторов, припаркованных на улице им. Сергея Есенина, и похитил два блока управления и четыре аккумулятора. Ущерб составил около 200 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Краснодару задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель.

Установили, что похищенное имущество подозреваемый продал за 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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