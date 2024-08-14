Молодой рецидивист «обчистил» экскаваторы в Музыкальном микрорайоне Краснодара

В полицию Краснодара поступило сообщение о краже деталей из землеройных машин.

По предварительным данным, злоумышленник через разбитые окна проник в салоны двух экскаваторов, припаркованных на улице им. Сергея Есенина, и похитил два блока управления и четыре аккумулятора. Ущерб составил около 200 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Краснодару задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель.

Установили, что похищенное имущество подозреваемый продал за 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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