Игроман украл 230 тыс. рублей на свидании в Сочи и все проиграл на ставках

В полицию поселка Красная Поляна обратилась местная жительница и сообщила о том, что у нее украли банковскую карту.

По словам пострадавшей, накануне она познакомилась в кафе с мужчиной. Вечером он проводил ее домой на такси, а утром девушка обнаружила в телефоне, что что с ее кредитной банковской карты были списаны 230 тыс. рублей. Пострадавшая знала только имя мужчины и номер его телефона. Она написала новому знакомому в соцсети и назначила ему встречу, на которой злоумышленника задержали полицейские.

Выяснилось, что 40-летний сочинец похитил кредитку из сумки новой знакомой, когда они вместе ехали в такси. Он проводил ее домой и отправился тратить ее деньги в букмекерскую контору. Там он проиграл на ставках весь лимит кредитной карты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении сочинца возбудили уголовное дело о краже. На период предварительного следствия его поместили под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Читайте также: рецидивист украл 100 тыс. рублей из кассы магазина на Кубани и сразу их потратил.