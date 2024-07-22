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Рецидивист украл 100 тыс. рублей из кассы магазина на Кубани и сразу их потратил

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/retsidivist-ukral-100-tys-rublej-iz-kassy-magazina-na-kubani-i-srazu-ih-potratil
Видео канала «Кубань 24»

Полиция задержала подозреваемого в краже ранее судимого 42-летнего жителя Каневского района.

По версии следствия, мужчина зашел в магазин в Калининском районе, прошел за прилавок и вытащил дневную выручку ― 100 тыс. рублей. На момент задержания деньги он уже потратил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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