Житель Кубани умер в больнице, получив от друга удар по лицу

Инцидент произошел 26 июля на одной из баз отдыха в поселке Красносельском Гулькевичского района.

По данным следствия, житель Кропоткина и его знакомый находились на базе отдыха, где распивали спиртное и поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта первый ударил друга кулаком в лицо, от чего тот упал на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь. Несмотря на оказанную помощь, пострадавший спустя несколько дней скончался в больнице.

На подозреваемого завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время мужчина находится под стражей. Назначены судебно-медицинские и судебная психолого-психиатрическая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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