Житель Кубани украл сим-карту друга и закупился в маркетплейсе на 40 тыс. рублей

За мошенничество 28-летнему жителю Белореченского района грозит до двух лет колонии.

По данным следствия, молодой человек был в гостях у друга. Когда товарищ отвлекся, злоумышленник незаметно вытащил из его смартфона сим-карту, к номеру которой был привязан аккаунт популярного маркетплейса.

С помощью этой сим-карты, он вошел в мобильное приложение маркетплейса, оформил заказ на 40 тыс. рублей и забрал в пункте выдачи. Позже он перепродал товары, а полученные деньги потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: банду черных ростовщиков задержали в Краснодаре.