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Житель Кубани украл сим-карту друга и закупился в маркетплейсе на 40 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-ukral-sim-kartu-druga-i-zakupilsya-v-marketplejse-na-40-tys-rublej
Житель Кубани украл сим-карту друга и закупился в маркетплейсе на 40 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За мошенничество 28-летнему жителю Белореченского района грозит до двух лет колонии.

По данным следствия, молодой человек был в гостях у друга. Когда товарищ отвлекся, злоумышленник незаметно вытащил из его смартфона сим-карту, к номеру которой был привязан аккаунт популярного маркетплейса.

С помощью этой сим-карты, он вошел в мобильное приложение маркетплейса, оформил заказ на 40 тыс. рублей и забрал в пункте выдачи. Позже он перепродал товары, а полученные деньги потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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