Банду черных ростовщиков задержали в Краснодаре
Происшествия
06.09.2024 18:44
Мошенники работали с 2016 года. Пятеро членов группы выдавали займы под залог квартир, которые стоили в десять раз больше выданной суммы.
Злоумышленники убеждали клиентов, что недвижимость останется у них, но на самом деле оформляли договоры купли-продажи и затягивали сроки, чтобы росли проценты.
Затем преступники через судью добивались выселения людей. В деле оказалось 46 потерпевших.
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