Банду черных ростовщиков задержали в Краснодаре

Мошенники работали с 2016 года. Пятеро членов группы выдавали займы под залог квартир, которые стоили в десять раз больше выданной суммы.

Злоумышленники убеждали клиентов, что недвижимость останется у них, но на самом деле оформляли договоры купли-продажи и затягивали сроки, чтобы росли проценты.

Затем преступники через судью добивались выселения людей. В деле оказалось 46 потерпевших.

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