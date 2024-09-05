Хитрые грузчики попросили 200 тыс. рублей за простой переезд в Краснодаре

Супруги переехали из Екатеринбурга, заказали услугу и получили счет на несколько своих зарплат.

Ольга и Сергей Татаркины переехали в Краснодар с Урала. Чтобы перевезти свои вещи, супруги заказали грузоперевозку. Сначала все было обычно, супруги нашли логистов в интернете и договорились по телефону о стоимости работ. Прайс составил 1 тыс. 240 рублей за час работы одного грузчика, но во время разгрузки подрядчики потребовали почти 200 тыс. рублей, клиентам также угрожали.

«Грузчики вообще по-хамски со мной разговаривают, мужу моему угрожают. Их даже не смутило, что беременная женщина стоит с ними разговаривает», — говорит жительница Краснодара Ольга Татаркина.

Как оказалось, ранее озвученные 1 тыс. 240 рублей — это лишь оплата подачи грузовой машины. Также пришлось заплатить 6 тыс. рублей за укладку вещей в кузов и более 100 тыс. за разгрузку, работу бригады оценили в 8 тыс. рублей. К получившейся сумме прибавили 30% — такова наценка за перевозку в вечернее время. Ольга рассказала, что рабочие подозрительно интересовались стоимостью разгружаемых ими вещей. При отказе платить 180 тыс. рублей, сначала цену снизили до 150 тыс., а потом рассчитаться предложили телевизором. Супруги не смогли отдать неподъемную сумму, после чего грузчики отказались возвращать вещи. Женщина вызвала участкового, а происходящее снимала на телефон.

«Я им сказала, что все есть на видео. Они начали угрожать», — рассказывает Ольга Татаркина.

Непринципиальные грузчики побоялись остаться ни с чем и сбили цену до 45 тыс. рублей. В итоге машину все-таки разгрузили, но на шестой этаж вещи заказчикам пришлось поднимать самостоятельно. Это около 500 кг груза. Роковую ошибку супруги совершили в тот момент, когда подписали договор. В документе указано, что исполнитель имеет право не отдавать вещи заказчику в случае отказа от оплаты. Итоговая стоимость услуг по договору определяется при разгрузке.

Как оказалось, в интернете уже много отзывов об этой организации. Заказчики недовольны высокими ценами и качеством работ. Многие жители Краснодара считают грузчиков мошенниками, которые даже воруют вещи. Юристы напоминают, что перед тем, как заключить любой договор, нужно обязательно внимательно проверить каждую строчку и согласовать все существенные условия.

«Что касается действующего законодательства, оно не предъявляет каких-либо ограничений по выставлению счета по факту выполнения работ. Уменьшение почти в три раза стоимости услуг — говорит только об одном: это недобросовестные исполнители, они заведомо пытались взвинтить стоимость», — отмечает юрист Заур Газаев.

В подобных случаях необходимо обязательно обратиться в полицию. Правоохранители рассмотрят заявление и проведут проверку.

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