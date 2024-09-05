Похитивших недвижимость на 230 млн рублей мошенников осудили в Анапе

Анапский городской суд 5 сентября вынес приговор в отношении мужчины и трех женщин, которых обвиняли крупном мошенничестве с недвижимостью.

По данным суда, с ноября 2020 по июль 2022 года злоумышленники незаконно переоформляли права на чужую недвижимость. Пострадавших вводили в заблуждение и предлагали воспользоваться «услугами» аферистов для получения государственных выплат — «кадастрового вычета». Мошенники предлагали составить якобы фиктивный договор купли-продажи недвижимости. Собственники думали, что имущество вернется к ним. После получения «выплаты» дома и участки переходили в собственность третьих лиц.

Кроме того, злоумышленники использовали оригиналы паспортов жертв, которые те сами передавали для получения сертификата о вакцинации от COVID-19. Мошенники представлялись владельцами паспортов и оформляли нотариальные доверенности и сделки с недвижимостью. Ущерб от действий аферистов превысил 230 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимым назначили различные наказания, в зависимости от степени вины: трое получили реальные сроки от 4 до 8 лет лишения свободы. Еще одной подсудимой дали 3 года условно.

Также суд назначил осужденным штрафы общей суммой 950 тыс. рублей. Иски о возмещении ущербы будут рассмотрела в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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