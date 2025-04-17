Житель Кубани сжег грузовик и легковушку экс-любовницы из-за отказа помириться

Сотрудники полиции Каневского районе задержали угонщика и поджигателя двух машин.

По данным полиции, 36-летний житель одного из хуторов района захотел помириться с бывшей сожительницей. Для этого он пришел в местную пекарню, где работает женщина. Получив отказ от возлюбленной, мужчина разозлился, сел в незапертую газель и поехал к дому женщины.

Злоумышленник протаранил «Газелью» приоткрытые ворота дома и столкнулся с автомобилем Ford, который стоял во дворе. Чтобы скрыть следы своего поступка, угонщик разбил кирпичом заднее стекло легковушки и поджег сиденье. В результате оба автомобиля сгорели.

Оперативники задержали злоумышленника по месту проживания. Возбудили уголовные дела об угоне и поджоге. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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