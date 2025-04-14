Пьяный мужчина поджег дом бывшей жены в центре Краснодара

Сообщение о возможном поджоге частного дома на улице Буденного поступило в дежурную часть отдела полиции по Центральному округу Краснодара.

По словам заявительницы, после развода у нее регулярно происходили конфликты с бывшим мужем. Она временно покинула город, а после приезда узнала от соседей о пожаре в ее доме. В результате возгорания повреждения получили пристройка и кровля дома.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий и получения заключения пожарно-технической экспертизы правоохранители подтвердили версию потерпевшей и задержали ее 61-летнего бывшего мужа.

Мужчина признался, что в состоянии алкогольного опьянения из мести поджог мусор на участке, огонь от которого перекинулся на дом. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару в Telegram.

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