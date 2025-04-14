Мужчина погиб в пожаре из-за перекала печи в станице Ленинградской

Пожар произошел ночью 13 апреля на улице Выездной.

Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание на площади 40 кв. метров в частном доме. Вскоре пожар ликвидировали, на месте обнаружили погибшего. По предварительным данным, причиной стал перекал печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, продолжаются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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