Мужчина погиб при пожаре из-за тлеющей сигареты в пристройке в центре Краснодара

Пожар произошел вечером 31 марта в хозяйственной постройке на улице Леваневского.

По предварительным данным, возгорание заметил прохожий и вызвал пожарную службу. После локализации пожара в помещении нашли тело местного жителя. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего следователи территориального следственного отдела СКР начали проводить доследственную проверку, во время которой установят все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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