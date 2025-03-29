Мужчина погиб при пожаре из-за короткого замыкания в селе под Новороссийском

Пожар произошел 27 марта на улице Мира в селе Южная Озереевка.

Соседи, заметив возгорание, вызвали на место пожарных. Оперативно прибывшие пожарные подразделения установили, что загорелся частный дом, огонь распространился на площади 100 кв. м.

К тушению привлекли 15 человек и 4 единицы техники. Пожар ликвидировали. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После тушения пожара в помещении обнаружили тело 47-летнего хозяина дома. Сейчас следователи проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Также назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: две бесхозные постройки сгорели дотла на Пашковском переезде в Краснодаре. Пожар произошел 27 марта в восточной части краевой столицы. В соцсетях местные жители пожаловались на сильных запах гари, распространяющийся от столбов дыма.

Подпишись, здесь всегда интересно.