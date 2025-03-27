Две бесхозные постройки сгорели дотла на Пашковском переезде в Краснодаре

Пожар произошел 27 марта в восточной части краевой столицы. В соцсетях местные жители пожаловались на сильных запах гари, распространяющийся от столбов дыма.

Информация о пожаре на Пашковском переезде поступила диспетчеру в 16:08. Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что произошло возгорание двух бесхозных строений.

Пожар локализовали на площади 200 кв. м и ликвидировали. К тушению привлекли 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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