В Сочи потушили пожар в хозпостройках на площади 70 кв. метров

Возгорание на улице Полтавской произошло около 20:30 26 марта — там загорелись хозяйственные постройки.

На место ЧП очевидцы вызвали пожарных. Спасатели установили, что площадь возгорания составила 70 кв. м.

Огонь удалось локализовать уже в 20:50, полностью потушить его — к 21:15.

К ликвидации пожара привлекли от МЧС России 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Пострадавших и погибших нет.

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Пожарные подразделения в 14:03 прибыли на место и установили, что горит мусор. В 14:05 пожар локализовали на площади 70 кв. м. В 14:28 ликвидировали открытое горения, в 14:49 пожар полностью потушили.

К ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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