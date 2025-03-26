Мусор загорелся в заброшенном здании фабрики в центре Краснодара

Сообщение о пожаре на улице Путевой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 26 марта в 13:53.

Пожарные подразделения в 14:03 прибыли на место и установили, что горит мусор. В 14:05 пожар локализовали на площади 70 кв. м. В 14:28 ликвидировали открытое горения, в 14:49 пожар полностью потушили.

К ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, пожар произошел в заброшенном здании бывшей фабрики.

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