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Пожар площадью 150 кв. метров вспыхнул в районе парка аттракционов в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-ploshhadyu-150-kv-metrov-vspyhnul-v-rajone-parka-attraktsionov-v-anape
Пожар площадью 150 кв. метров вспыхнул в районе парка аттракционов в Анапе
Фото t.me/pva_anapa

Сообщение о возгорании на улице Северной поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 25 марта в 17:49.

Пожарные расчеты в 17:59 прибыли на место и установили, что загорелась хозяйственная постройка. Вскоре пожар локализовали на площади 150 кв. м.

В 18:55 ликвидировали последствия возгорания. На месте работали 11 пожарных и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар. В течение семи суток специалисты работали в сложных условиях — тушили два резервуара, а также вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тыс. кв. метров.

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