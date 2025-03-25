Пожар площадью 150 кв. метров вспыхнул в районе парка аттракционов в Анапе

Сообщение о возгорании на улице Северной поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 25 марта в 17:49.

Пожарные расчеты в 17:59 прибыли на место и установили, что загорелась хозяйственная постройка. Вскоре пожар локализовали на площади 150 кв. м.

В 18:55 ликвидировали последствия возгорания. На месте работали 11 пожарных и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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