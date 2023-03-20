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Житель Кубани с ножом напал на собутыльника, ограбил и уехал на его велосипеде

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-s-nozhom-napal-na-sobutylnika-ograbil-i-uehal-na-ego-velosipede
Житель Кубани с ножом напал на собутыльника, ограбил и уехал на его велосипеде
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За разбой 31-летнему неоднократно судимому жителю Успенского района грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, мужчина был в гостях у друга. В процессе распития алкоголя он схватил нож со стола, напал на хозяина и потребовал отдать все деньги и ценности. Забрав смартфон с зарядным устройством, мужчина покинул дом. Из хозпостройки он забрал велосипед, принадлежавший другу, и скрылся.

Полицейским удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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