Житель Кубани с ножом напал на собутыльника, ограбил и уехал на его велосипеде
Происшествия
20.03.2023 16:39
За разбой 31-летнему неоднократно судимому жителю Успенского района грозит до 10 лет колонии.
По данным следствия, мужчина был в гостях у друга. В процессе распития алкоголя он схватил нож со стола, напал на хозяина и потребовал отдать все деньги и ценности. Забрав смартфон с зарядным устройством, мужчина покинул дом. Из хозпостройки он забрал велосипед, принадлежавший другу, и скрылся.
Полицейским удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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