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Разбойник из Краснодара получил 9,5 лет колонии за ограбление банка и АЗС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razbojnik-iz-krasnodara-poluchil-9-5-let-kolonii-za-ograblenie-banka-i-azs
Разбойник из Краснодара получил 9,5 лет колонии за ограбление банка и АЗС
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступления произошли в прошлом году. Приговор в отношении 27-летнего местного жителя вынес Советский районный суд Краснодара.

По версии следствия, в ночь на 20 мая мужчина зашел на заправку «Роснефть», достал пистолет и потребовал у сотрудника отдать ему все деньги из кассы. Он угрожал применением насилия, и кассир отдал ему 98 тыс. рублей.

В июне он зашел днем в отделение банка в станице Старокорсунской на улице Ленина и аналогичным способом потребовал от сотрудников отдать ему все деньги из кассы. Преступнику передали 1,3 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в разбое и назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: напавшие на пенсионера разбойники получили по 5 лет колонии в Краснодарском крае. Преступление произошло 10 сентября 2021 года в Кропоткине.

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