Разбойник из Краснодара получил 9,5 лет колонии за ограбление банка и АЗС
Преступления произошли в прошлом году. Приговор в отношении 27-летнего местного жителя вынес Советский районный суд Краснодара.
По версии следствия, в ночь на 20 мая мужчина зашел на заправку «Роснефть», достал пистолет и потребовал у сотрудника отдать ему все деньги из кассы. Он угрожал применением насилия, и кассир отдал ему 98 тыс. рублей.
В июне он зашел днем в отделение банка в станице Старокорсунской на улице Ленина и аналогичным способом потребовал от сотрудников отдать ему все деньги из кассы. Преступнику передали 1,3 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным в разбое и назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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