Избили и забрали сумку с деньгами: напавшие на пенсионера разбойники получили по 5 лет колонии на Кубани
Происшествия
16.03.2023 10:52
Преступление произошло 10 сентября 2021 года в Кропоткине. В марте Кропоткинский городской суд вынес приговор в отношении 38 и 39-летних местных жителей, обвиняемых в разбое с применением насилия.
По данным суда, на пересечении улиц Комсомольской и 30 лет Победы злоумышленники напали на 72-летнего пенсионера. Они избили пожилого человека, наносили удары по голове и телу. Пенсионер пытался сопротивляться, нападавшие забрали у него сумку с 10 тыс. рублями, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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