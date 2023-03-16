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Избили и забрали сумку с деньгами: напавшие на пенсионера разбойники получили по 5 лет колонии на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbili-i-zabrali-sumku-s-dengami-napavshie-na-pensionera-razbojniki-poluchili-po-5-let-kolonii-na-kubani
Избили и забрали сумку с деньгами: напавшие на пенсионера разбойники получили по 5 лет колонии на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 10 сентября 2021 года в Кропоткине. В марте Кропоткинский городской суд вынес приговор в отношении 38 и 39-летних местных жителей, обвиняемых в разбое с применением насилия.

По данным суда, на пересечении улиц Комсомольской и 30 лет Победы злоумышленники напали на 72-летнего пенсионера. Они избили пожилого человека, наносили удары по голове и телу. Пенсионер пытался сопротивляться, нападавшие забрали у него сумку с 10 тыс. рублями, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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