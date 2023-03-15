На Кубани пьяный рецидивист с ножом вломился в дом к знакомой паре, избил их и ограбил
Происшествия
15.03.2023 12:33
За разбой, побои и угрозу убийством 29-летнему судимому жителю Мостовского района грозит до 12 лет колонии.
По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник во двор своих знакомых в Мостовском районе. Он взломал входную дверь, вошел в дом и, угрожая хозяйке ножом, стал требовать у ее супруга все деньги и мобильные телефоны. Получив желаемое, злоумышленник избил хозяев дома. Потом забрал деньги и смартфоны и скрылся.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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