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На Кубани пьяный рецидивист с ножом вломился в дом к знакомой паре, избил их и ограбил

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pyanyj-retsidivist-s-nozhom-vlomilsya-v-dom-k-znakomoj-pare-izbil-ih-i-ograbil
На Кубани пьяный рецидивист с ножом вломился в дом к знакомой паре, избил их и ограбил
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За разбой, побои и угрозу убийством 29-летнему судимому жителю Мостовского района грозит до 12 лет колонии.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник во двор своих знакомых в Мостовском районе. Он взломал входную дверь, вошел в дом и, угрожая хозяйке ножом, стал требовать у ее супруга все деньги и мобильные телефоны. Получив желаемое, злоумышленник избил хозяев дома. Потом забрал деньги и смартфоны и скрылся.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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