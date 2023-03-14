Пытали раскаленным утюгом: 8 лет колонии получил разбойник за нападение на квартиру в Краснодаре
Приговор по делу о разбое в марте вынес Прикубанский районный суд Краснодара.
По данным следствия, в ноябре 2022 года злоумышленник вместе со знакомым незаконно проникли в чужую квартиру, отобрали у хозяина телефон и стали требовать пароль для входа в мобильное приложение банка. Пострадавший пароль не сказал, тогда нападавшие начали его пытать кухонным ножом, отверткой, раскаленным утюгом и сковородой. После этого хозяин квартиры назвал пароль от приложения, а злоумышленники перевели с его счета более 60 тыс. рублей. Травмы, которые получил во время пыток пострадавший, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
В суде обвиняемый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении сообщника осужденного расследуют отдельно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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