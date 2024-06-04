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Житель Кубани пытался убить соседей из-за подозрений в краже телевизора

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-pytalsya-ubit-sosedej-iz-za-podozrenij-v-krazhe-televizora
Житель Кубани пытался убить соседей из-за подозрений в краже телевизора

Преступление произошло ранее в Крымском районе. Следователи завершили расследование уголовного дела, заведенного по статьям: 112 (Причинение вреда здоровью средней тяжести) и 119 (Угроза убийством) УК РФ.

Установили, что 39-летний мужчина заподозрил своих соседей в краже телевизора из своего дома и решил им жестоко отомстить. Он задумал хитрый план и позвал соседскую пару к себе в гости на застолье. После употребления алкоголя мужчина вывел гостя на улицу и начал жестоко избивать и душить электрическим проводом.

Злоумышленник оставил мужчину в беспомощном состоянии на улице и вернулся домой. Там он начал избивать соседскую жену горячим утюгом. От жесткой расправы ее спасли прибывшие на место полицейские.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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