Житель Кубани пытался убить соседей из-за подозрений в краже телевизора

Преступление произошло ранее в Крымском районе. Следователи завершили расследование уголовного дела, заведенного по статьям: 112 (Причинение вреда здоровью средней тяжести) и 119 (Угроза убийством) УК РФ.

Установили, что 39-летний мужчина заподозрил своих соседей в краже телевизора из своего дома и решил им жестоко отомстить. Он задумал хитрый план и позвал соседскую пару к себе в гости на застолье. После употребления алкоголя мужчина вывел гостя на улицу и начал жестоко избивать и душить электрическим проводом.

Злоумышленник оставил мужчину в беспомощном состоянии на улице и вернулся домой. Там он начал избивать соседскую жену горячим утюгом. От жесткой расправы ее спасли прибывшие на место полицейские.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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