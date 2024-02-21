Двое приезжих угрожали ножом продавцам магазина в Сочи

Инцидент произошел 20 февраля около 17:00 в продуктовом магазине в микрорайоне Бытха.

В полицию Сочи поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает продавцам предметом, похожим на нож. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и на улице задержали двоих приезжих мужчин в возрасте 42 и 30 лет.

Установили, что злоумышленники зашли в магазин и попытались похитить товар. Когда произошедшее заметили сотрудники магазина, начался конфликт, во время которого один из посетителей достал нож.

По факту произошедшего в полиции проводится проверка, во время которой установят все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут законное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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