Самодельное взрывное устройство под машину родственника положил житель Кубани

В полиции возбудили уголовное дело по факту обнаружения самодельного взрывного устройства. В обезвреживании взрывного устройства принимали участие сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отдел полиции УМВД России по Краснодару обратился местный житель и сообщил о том, что заметил, как родственник положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые обнаружили под машиной огнетушитель. Служебная собака подала знак о том, что предмет является опасным.

Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов соседних домов. Для обезвреживания самодельного устройства прибыли специалисты краевого УФСБ.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. Подозреваемому предъявили обвинение и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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