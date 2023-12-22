Житель Кубани пытался сдать на металлолом авиабомбу, приняв ее за огнетушитель

Мужчина обнаружил предмет со следами коррозии в лесу около станицы Холмской Абинского района.

Станичник решил, что найденный предмет — старый огнетушитель, поэтому принес его в пункт приема металла. Приемщики обратились в правоохранительные органы. Специалисты ОМОН «Шторм-Юг» прибыли на место и установили, что находка — осколочно-фугасная авиационная бомба АО-10сч времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.

Всего за 10 дней сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг» уничтожили 14 обнаруженных в крае различных боеприпасов времен войны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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