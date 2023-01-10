Житель Кубани пытался провезти в Крым 4 тонны спиртного под видом подсолнечного масла

Полицейские остановили грузовик Foton на временном посту трассы М-4 «Дон» в районе Краснодарского водохранилища для проверки документов.

За рулем автомобиля находился 26-летний житель станицы Динской. Осмотрев грузовик, правоохранители обнаружили 200 картонных коробок со спиртосодержащей жидкостью. Общая масса спиртного составила 4 т. При этом в сопроводительных документах груз значился как подсолнечное масло.

По предварительным данным, водитель забрал товар из Армавира и вез его в Крым для продажи. Спиртное изъяли и поместили на хранение. Проводится проверка.

Также на мужчину завели административный протокол за отсутствие автостраховки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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