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Житель Кубани пытался провезти в Крым 4 тонны спиртного под видом подсолнечного масла

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-pytalsya-provezti-v-krym-4-tonny-spirtnogo-pod-vidom-podsolnechnogo-masla
Житель Кубани пытался провезти в Крым 4 тонны спиртного под видом подсолнечного масла
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские остановили грузовик Foton на временном посту трассы М-4 «Дон» в районе Краснодарского водохранилища для проверки документов.

За рулем автомобиля находился 26-летний житель станицы Динской. Осмотрев грузовик, правоохранители обнаружили 200 картонных коробок со спиртосодержащей жидкостью. Общая масса спиртного составила 4 т. При этом в сопроводительных документах груз значился как подсолнечное масло.

По предварительным данным, водитель забрал товар из Армавира и вез его в Крым для продажи. Спиртное изъяли и поместили на хранение. Проводится проверка.

Также на мужчину завели административный протокол за отсутствие автостраховки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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