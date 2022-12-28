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В Сочи пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-presekli-rabotu-podpolnogo-tseha-po-proizvodstvu-alkogolya
Видео t.me/sochitypical

Сбыт крупной партии поддельного алкоголя, который мог оказаться на столах сочинцев, пресекли сотрудники УФСБ России и УВД Сочи.

Правоохранители выявили организованную группу лиц, которая незаконно занималась производством крепкого алкоголя от известных брендов, в том числе элитных. Обнаружили цех подпольного производства алкоголя и склад, на котором хранились этикетки, тара, фурнитура и упаковка. Также нашли около 4 т канистр с этиловым спиртом. Эту продукцию изъяли и поместили на опечатанный склад.

Сейчас сотрудники ФСБ и МВД устанавливают лиц, которые производили контрафактный алкоголь в этом цеху.

Рейды по пресечению продажи поддельного алкоголя в Сочи проводят на постоянной основе. С начала года провели более 800 таких рейдов. Из незаконного оборота изъяли более 110 тыс. л поддельного алкоголя, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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