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Легковушку с контрафактным алкоголем остановили в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushku-s-kontrafaktnym-alkogolem-ostanovili-v-krasnodarskom-krae
Легковушку с контрафактным алкоголем остановили в Краснодарском крае
Фото скриншот с видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники ДПС ОМВД России по Каневскому району на трассе Краснодар — Ейск остановили ВАЗ-21100, за рулем которого находился 19-летний житель Брюховецкого района.

Машину осмотрели, в багажнике и в салоне обнаружили коробки с пластиковыми бутылками, в которых находилась спиртосодержащая продукция. Всего изъяли более 300 л немаркированного алкоголя. Сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении за незаконное перемещение алкогольной продукции. Груз изъяли и поместили на хранение. Водителю грозит административный штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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