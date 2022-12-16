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Более 10 тонн контрафактного алкоголя обнаружили в гараже в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-10-tonn-kontrafaktnogo-alkogolya-obnaruzhili-v-garazhe-v-tihoretskom-rajone
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские в ходе обысков в Тихорецке обнаружили торговую точку и гараж, в котором был склад контрафактного алкоголя.

Правоохранители обнаружили более 10 т алкоголя на сумму свыше 11 млн рублей. Он хранился в канистрах и пластиковых бутылках. Кроме того, со склада изъяли стеклянные бутылки с алкоголем под марками известных производителей, а также фурнитуру и коробки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Изъятую продукцию поместили на хранение. Расследование продолжается, полицейские ищут причастных к незаконному обороту и хранению алкоголя.

Читайте также: в Краснодарском крае у местного жителя изъяли из сарая 500 литров контрафактного алкоголя.

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