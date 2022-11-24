В Краснодарском крае у местного жителя изъяли из сарая 500 литров контрафактного алкоголя

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Незаконный оборот немаркированного алкоголя пресекли в Кущевском районе.

Полицейские получили информацию о том, что 56-летний местный житель торгует самопальным алкоголем. Оперативники провели «проверочную закупку». Под видом покупателей полицейские приобрели у подозреваемого алкоголь без маркировки.

Дом злоумышленника осмотрели. В сараях нашли более 500 л немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 125 тыс. рублей. Установлено, что мужчина закупил и хранил контрафактный алкоголь для розничной продажи. Экспертиза подтвердила, что содержимое бутылок не соответствует требованиям ГОСТ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте немаркированной продукции. Подозреваемого на время следствия отправили под подписку о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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