Житель Кубани пытался передать в колонию мобильные телефоны в банках с йогуртом

Инцидент произошел в донской исправительной колонии № 5 в Тульской области.

По данным правоохранителей, житель Краснодарского края пытался передать в посылке для осужденного две банки с йогуртом, в которых были спрятаны мобильные телефоны. Мобильники изъяли сотрудники исправительной колонии.

По данному факту проводится служебная проверка. Отправителю посылки и адресату грозит наказание, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

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