Житель Кубани пытался передать в колонию мобильные телефоны в банках с йогуртом
Происшествия
25.05.2023 12:35
Инцидент произошел в донской исправительной колонии № 5 в Тульской области.
По данным правоохранителей, житель Краснодарского края пытался передать в посылке для осужденного две банки с йогуртом, в которых были спрятаны мобильные телефоны. Мобильники изъяли сотрудники исправительной колонии.
По данному факту проводится служебная проверка. Отправителю посылки и адресату грозит наказание, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
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