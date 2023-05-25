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Житель Кубани пытался передать в колонию мобильные телефоны в банках с йогуртом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-pytalsya-peredat-v-koloniyu-mobilnye-telefony-v-bankah-s-jogurtom
Житель Кубани пытался передать в колонию мобильные телефоны в банках с йогуртом
Фото УФСИН России по Тульской области

Инцидент произошел в донской исправительной колонии № 5 в Тульской области.

По данным правоохранителей, житель Краснодарского края пытался передать в посылке для осужденного две банки с йогуртом, в которых были спрятаны мобильные телефоны. Мобильники изъяли сотрудники исправительной колонии.

По данному факту проводится служебная проверка. Отправителю посылки и адресату грозит наказание, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

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