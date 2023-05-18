Яйца с сюрпризом: 1 тыс. капсул сильнодействующего препарата пытались передать в колонию в Усть-Лабинском районе

Крупную партию «нафаршированных» сильнодействующим препаратом яиц выявили в ходе проверки оперативной информации сотрудники ИК-2.

В передаче, предназначавшейся одному из осужденных, обнаружили порядка 1 тыс. капсул, спрятанных в яичной скорлупе. Предположительно, изъятые капсулы являются сильнодействующим лекарственным препаратом.

Капсулы отправили на экспертизу. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, по ее результатам будет решаться вопрос о привлечении к ответственности гражданина, передавшего посылку в колонию, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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