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Мужчина пытался перекинуть телефоны и четыре бутылки с алкоголем в колонию в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pytalsya-perekinut-telefony-i-chetyre-butylki-s-alkogolem-v-koloniyu-v-krasnodare
Мужчина пытался перекинуть телефоны и четыре бутылки с алкоголем в колонию в Краснодаре
Фото пресс-службы УФСИН по Краснодарскому краю

Сотрудники исправительной колонии № 14 на улице Калинина заметили подозрительного мужчину возле учреждения и задержали его.

Выяснилось, что мужчина пытался перебросить на территории колонии полиэтиленовый пакет, в котором было четыре мобильных телефона и четыре бутылки с алкоголем общим объемом 4 литра.

По данному факту проводят проверку. На 45-летнего мужчину составили административный протокол за попытку доставки запрещенных предметов в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю.

Читайте также: осужденный из Беларуси совершил побег из колонии в Краснодаре. В колонии-поселении он отбывал срок в 1 год и 8 месяцев за кражу по решению Прикубанского районного суда.

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