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Осужденный из Беларуси совершил побег из колонии в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/osuzhdennyj-iz-belarusi-sovershil-pobeg-iz-kolonii-v-krasnodare
Осужденный из Беларуси совершил побег из колонии в Краснодаре
Фото пресс-службы УФСИН по Краснодарскому краю

Осужденный незаконно покинул территорию ИК-14 на улице Калинина еще 7 апреля. В колонии-поселении он отбывал срок в 1 год и 8 месяцев за кражу по решению Прикубанского районного суда.

За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы. Правоохранители разыскивают 41-летнего уроженца Бобруйска (Республика Беларусь) — Олега Ивановича Калинова. Регистрации и постоянного места жительства в РФ не имеет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Его приметы: среднее телосложение, рост 170 см, тип лица — европейский. Был одет в светлую майку, спортивную куртку оливкового цвета, темную спортивную обувь и синее трико.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны. Они могут свободно передвигаться в пределах колонии и даже выходить за пределы колонии с разрешения администрации, но передвигаться без надзора можно только в пределах муниципалитета, где расположена ИК.

Читайте также: осужденный грабитель из Новороссийска сбежал из колонии под Ставрополем. Мужчина, получивший срок за грабеж, 17 апреля сбежал из колонии-поселения в селе Кочубеевском.

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