Осужденный грабитель из Новороссийска сбежал из колонии под Ставрополем
Происшествия
20.04.2023 16:31
Мужчина, получивший срок за грабеж, 17 апреля сбежал из колонии-поселения в селе Кочубеевском в Ставропольском крае.
Село находится в 52,5 км, примерно в часе езды от Ставрополя. Сбежавшего осужденного этапировали в колонию из Новороссийска в марте. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов, пишет газета «Известия».
Читайте также: конфеты с каннабисом пытались передать заключенному в колонию в Краснодаре. В посылке, предназначавшейся осужденному, было 24 полиэтиленовых свертка с зеленым веществом, упакованных в фабричные обертки от конфет.
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