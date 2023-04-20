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Осужденный грабитель из Новороссийска сбежал из колонии под Ставрополем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/osuzhdennyj-grabitel-iz-novorossijska-sbezhal-iz-kolonii-pod-stavropolem
Осужденный грабитель из Новороссийска сбежал из колонии под Ставрополем
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина, получивший срок за грабеж, 17 апреля сбежал из колонии-поселения в селе Кочубеевском в Ставропольском крае.

Село находится в 52,5 км, примерно в часе езды от Ставрополя. Сбежавшего осужденного этапировали в колонию из Новороссийска в марте. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов, пишет газета «Известия».

Читайте также: конфеты с каннабисом пытались передать заключенному в колонию в Краснодаре. В посылке, предназначавшейся осужденному, было 24 полиэтиленовых свертка с зеленым веществом, упакованных в фабричные обертки от конфет.

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