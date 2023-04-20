Осужденный грабитель из Новороссийска сбежал из колонии под Ставрополем

Мужчина, получивший срок за грабеж, 17 апреля сбежал из колонии-поселения в селе Кочубеевском в Ставропольском крае.

Село находится в 52,5 км, примерно в часе езды от Ставрополя. Сбежавшего осужденного этапировали в колонию из Новороссийска в марте. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов, пишет газета «Известия».

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