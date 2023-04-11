Конфеты с каннабисом пытались передать заключенному в колонию в Краснодаре
Происшествия
11.04.2023 12:13
Запрещенные вещества в кондитерских изделиях нашли сотрудники исправительной колонии № 14 во время досмотра почтовой бандероли, которую прислали одному из осужденных.
В посылке было 24 полиэтиленовых свертка с зеленым веществом, которые упаковали в фабричные обертки от конфет. Предположительно, под видом конфет в колонию пытались передать наркотическое вещество каннабис, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.
Подозрительные «конфеты» изъяли и передали в полицию. По данному факту проводят проверку.
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