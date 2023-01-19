Женщина спрятала телефон в булке хлеба и пытались передать его обвиняемому в СИЗО в Краснодаре

Запрещенные предметы в передаче обнаружили в СИЗО-1 краевой столицы.

На имя одного из обвиняемых поступила посылка. При проверке сотрудники нашли в ней запрещенные предметы: мобильный телефон, две флеш-карты и сим-карты, а также дрожжи. Телефон был спрятан в хлебе, а дрожжи — в банке из под картофельного пюре.

Известно, что посылку отправила женщина. По факту передачи запрещенных предметов проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю.

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