В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой
Инцидент произошел 21 ноября около 16:00 в Хостинском СИЗО. Попытку суицида предотвратили сотрудники сочинской полиции.
Установлено, что подозреваемый в краже ранее судимый 34-летний мужчина и 36-летний также ранее судимый мужчина, подозреваемый в похищении человека, убийстве и краже, попытались вскрыть себе вены, когда их выводили из камеры. Сломав пластиковую шариковую ручку, они нанесли себе резаные раны на предплечьях левых рук, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские пресекли дальнейшие самоповреждения. Подозреваемым оказали доврачебную помощь и передали врачам скорой помощи. Хирургическое вмешательство не потребовалось, угрозы для жизни и здоровья мужчин нет.
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