В Хадыженске заключенному колонии пытались передать марихуану в бутылке со сгущенкой

Фото пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю

Попытку передачи запрещенных веществ одному из заключенных выявили в исправительной колонии № 9 УФСИН России по Краснодарскому краю.

При досмотре бандероли, переданной жительницей Туапсе, правоохранители нашли в пластиковой бутылке со сгущенным молоком сверток с веществом серо-зеленого цвета. На место вызвали сотрудников полиции Апшеронского района.

Экспертиза подтвердила, что в найденном свертке — марихуана массой 10 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

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