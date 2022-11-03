В Хадыженске заключенному колонии пытались передать марихуану в бутылке со сгущенкой
Происшествия
03.11.2022 09:38
Попытку передачи запрещенных веществ одному из заключенных выявили в исправительной колонии № 9 УФСИН России по Краснодарскому краю.
При досмотре бандероли, переданной жительницей Туапсе, правоохранители нашли в пластиковой бутылке со сгущенным молоком сверток с веществом серо-зеленого цвета. На место вызвали сотрудников полиции Апшеронского района.
Экспертиза подтвердила, что в найденном свертке — марихуана массой 10 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.
По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.
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