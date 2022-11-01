В Краснодарском крае из подпольной нарколаборатории изъяли более 7 кг мефедрона
Подпольную нарколабораторию обнаружили полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 26-летний житель Ставропольского края и 38-летний житель Кубани организовали в принадлежащем одному из них доме лабораторию. Там мужчины синтезировали мефедрон для дальнейшей продажи.
В ходе осмотра дома правоохранители изъяли лабораторное оборудование, реактор для смешивания химреагентов, прекурсоры, фасовочный материал, весы и респираторы. Кроме того, они обнаружили свыше 7,7 кг готового к продаже мефедрона.
На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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