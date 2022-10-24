На Кубани двое приезжих из Чувашии получили по 11 лет колонии за изготовление мефедрона
Преступление произошло в декабре 2020 года. Краснодарский краевой суд признал двух 33-летних мужчин виновными в изготовлении наркотиков.
Суд установил, что двое приезжих из Республики Чувашия арендовали дом в селе Орел-Изумруд в Сочи и организовали производство наркотиков. 17 декабря они изготовили мефедрон, произведя химический синтез при помощи специального оборудования, реагентов и лабораторной посуды. Всего они произвели почти 690 граммов мефедрона.
На судебном заседании обвиняемые признали свою вину в полном объеме. По их словам, они изготовили мефедрон для личного употребления.
Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде 11 лет лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Изготовленный наркотик мужчины хранили дома в селе Орел-Изумруд. Один из них взял 3,85 гр мефедрона и отвез в квартиру на улице Просвещения в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре у двоих наркодилеров изъяли более полукилограмма мефедрона.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины