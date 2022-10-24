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На Кубани двое приезжих из Чувашии получили по 11 лет колонии за изготовление мефедрона

Происшествия
24.10.2022 18:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-dvoe-priezzhih-iz-chuvashii-poluchili-po-11-let-kolonii-za-izgotovlenie-mefedrona
На Кубани двое приезжих из Чувашии получили по 11 лет колонии за изготовление мефедрона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в декабре 2020 года. Краснодарский краевой суд признал двух 33-летних мужчин виновными в изготовлении наркотиков.

Суд установил, что двое приезжих из Республики Чувашия арендовали дом в селе Орел-Изумруд в Сочи и организовали производство наркотиков. 17 декабря они изготовили мефедрон, произведя химический синтез при помощи специального оборудования, реагентов и лабораторной посуды. Всего они произвели почти 690 граммов мефедрона.

На судебном заседании обвиняемые признали свою вину в полном объеме. По их словам, они изготовили мефедрон для личного употребления.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде 11 лет лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Изготовленный наркотик мужчины хранили дома в селе Орел-Изумруд. Один из них взял 3,85 гр мефедрона и отвез в квартиру на улице Просвещения в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре у двоих наркодилеров изъяли более полукилограмма мефедрона.

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