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В Краснодаре у двоих наркодилеров изъяли более полукилограмма мефедрона

Происшествия
14.10.2022 15:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-u-dvoih-narkodilerov-izyali-bolee-polukilogramma-mefedrona
В Краснодаре у двоих наркодилеров изъяли более полукилограмма мефедрона
Фото t.me/mvd01ra

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея провели спецоперацию, во время которой изъяли у двух жителей Майкопа крупную партию синтетических наркотиков.

По данным следствия, полицейские задержали 32-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, которые спрятали на участке в Майкопе два свертка с 2 г мефедрона. После этого обыски прошли в одном из пригородных поселков Краснодара. Там обнаружили сверток с аналогичным содержимым. Его вес составил около 500 г. Установили, что злоумышленники планировали распространить мефедрон через закладки.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит пожизненный срок в колонии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.

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