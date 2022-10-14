В Краснодаре у двоих наркодилеров изъяли более полукилограмма мефедрона
Происшествия
14.10.2022 15:43
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея провели спецоперацию, во время которой изъяли у двух жителей Майкопа крупную партию синтетических наркотиков.
По данным следствия, полицейские задержали 32-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, которые спрятали на участке в Майкопе два свертка с 2 г мефедрона. После этого обыски прошли в одном из пригородных поселков Краснодара. Там обнаружили сверток с аналогичным содержимым. Его вес составил около 500 г. Установили, что злоумышленники планировали распространить мефедрон через закладки.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит пожизненный срок в колонии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.
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