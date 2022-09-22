Житель Курской области пытался провезти в Геленджик почти килограмм наркотиков
Происшествия
22.09.2022 10:45
Запрещенное вещество в машине приезжего обнаружили сотрудники ДПС.
На улице Куприяновая Щель сотрудники полиции остановили автомобиль Skoda Rapid. За рулем находился 22-летний житель Курской области. Под пассажирским сиденьем полицейские нашли весы и две пластиковые бутылки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это почти килограмм мефедрона.
По данным правоохранителей, мужчина купил запрещенное вещество в интернете. Продавать мефедрон он планировал, делая закладки в Геленджике.
Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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