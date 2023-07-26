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Житель Кубани проехал на старом «Запорожце» от Новороссийска до Владивостока

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-proehal-na-starom-zaporozhtse-ot-novorossijska-do-vladivostoka
Житель Кубани проехал на старом «Запорожце» от Новороссийска до Владивостока

Михаил Шмаков выехал из города-героя на Дальний Восток на автомобиле ЗАЗ 1984 года выпуска.

Днем 26 июля стало известно, что он доехал до Владивостока. За 42 дня пути мужчина на «Запорожце» преодолел более 12,6 тыс. км.

«Мы с моим зеленым другом таки это сделали. Вот вам Владивосток, вот вам океан. Мы здесь!», — обратился Шмаков к подписчикам в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бюджет поездки на Дальний Восток путешественник из Новороссийска не рассчитал — закончить путь ему помогают неравнодушные люди. По пути он заезжает в маленькие деревни, выходит в лес и к рекам.

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