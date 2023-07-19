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От реки Цемес до реки Амур: новороссиец-путешественник проехал на «Запорожце» 10 тыс. километров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ot-reki-tsemes-do-reki-amur-novorossiets-puteshestvennik-proehal-na-zaporozhtse-10-tys-kilometrov
От реки Цемес до реки Амур: новороссиец-путешественник проехал на «Запорожце» 10 тыс. километров
Фото из соцсетей Михаила Шмакова

Михаил Шмаков уже добрался на своем советском автомобиле ЗАЗ 1984 года выпуска до Амурской области. Впереди еще долгий путь до Владивостока, но мужчина собирается доехать до цели.

Бюджет поездки путешественник не рассчитал — закончить путь ему помогают неравнодушные люди.

Сегодня пошел 36 день путешествия — Михаил Шмаков выдвигается в сторону Читы. По пути мужчина заезжает в маленькие деревни, выходит в лес и к рекам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на путь от Черного моря до Тихого океана хозяина легендарного советского автомобиля уговорил друг. Путешественник долго готовился к поездке, подбирая детали и некоторые изготавливая самостоятельно. В салоне все, что нужно для дороги — спальник, палатка и минимум одежды.

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