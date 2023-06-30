От моря до океана: житель Новороссийска на «Запорожце» проехал половину пути до Владивостока

На поездку от Черного моря до Тихого океана хозяина легендарного советского автомобиля уговорил друг.

Автомобиль путешественника Михаила Шмакова впечатляет не только своей ярко-зеленой краской, но и винтажностью. Водитель сообщил, что купил машину для привлечения внимания, но автомобиль исправный — как и положено этой модели, с заднемоторной компоновкой и двигателем с воздушным охлаждением. Проблемы есть только с запчастями.

«Купил его в 2020 году, по дороге домой отвалился глушитель. Начался процесс восстановления. Оказалось, не так все просто, в магазине не купишь», — отметил Шмаков.

Путешественник долго готовился к поездке, подбирая детали и некоторые изготавливая самостоятельно. В салоне все, что нужно для дороги — спальник, палатка и минимум одежды.

До последней точки путешествия Шмакову осталось около 5 тыс. км. Он проехал Калмыкию, Башкортостан, Оренбург и Новосибирск. Конечная точка — Владивосток, доехать туда планирует к августу. Следующая ключевая точка — озеро Байкал, сообщают «Вести Новосибирск».

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