Токсиколог рассказал, какую воду стоит пить в путешествиях

Плохая вода может привести к неприятным последствиям и испортить любое путешествие.

Вода может сильно отличаться по качеству как в разных странах, так и в соседних регионах. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Качество воды может зависеть от источников водоснабжения и климата. Безопаснее пить из артезианских скважин, чем из открытых водоемов. Кроме того, важно выяснить перед путешествием, какой водой можно пользоваться в месте путешествия, советует специалист.

«Если рекомендаций нет, лучше пить бутилированную или охлажденную кипяченую воду. В России в некоторых регионах можно пить из-под крана. В северных странах, например, в Скандинавии, где скальные грунты и артезианские скважины, чаще всего тоже можно пить водопроводную воду. Чем южнее, тем строже нужно соблюдать меры предосторожности: не пить из-под крана, покупать воду не с рук. В таких жарких странах, как Индия, надо особенно тщательно подходить к выбору воды. Там я бы рекомендовал для питья кипятить и бутилированную воду, а умываться просто водой из бутылки, не из-под крана», — сказал Алексей Водовозов.

Контакт с непривычной, новой микрофлорой может привести к диарее путешественников, продолжил врач.

«Никто не отменял диарею путешественников, когда человек просто часто бегает в туалет. Это просто адаптация: микрофлора кишечника знакомится с окружающим миром, который отличается от привычного. Такая реакция бывает в первые два-три дня. Не исключено, что после возвращения из поездки микрофлора вновь будет адаптироваться. Конечно, это особенности организма, не у всех такая реакция. Но некоторые люди чувствуют разницу микрофлоры даже при поездке из города на дачу», — добавил Водовозов.

Если при путешествии появились и другие симптомы, это может быть следствием кишечной инфекции, отметил токсиколог.

«Если поднимается температура, появляются сильные боли в животе, в мышцах, ломота в суставах, это может быть и кишечная инфекция. В таком случае нужно обратиться к врачу. Даже в привычных нам Египте и Турции бывают очень серьезные кишечные инфекции, поэтому не нужно самодеятельности», — цитирует Алексея Водовозова радио Sputnik.

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