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Житель Кубани порезал руку шлифовальной машиной и чуть не истек кровью во дворе дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-porezal-ruku-shlifovalnoj-mashinoj-i-chut-ne-istek-krovyu-vo-dvore-doma
Житель Кубани порезал руку шлифовальной машиной и чуть не истек кровью во дворе дома
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Несчастный случай произошел во дворе одного из частных домов в Абинске.

Сотрудник ОМОН «Шторм-Юг» на транспорте ГУ Росгвардии по краю находился на выходном, он услышал крики о помощи, которые доносились со двора соседнего частного дома, и бросился на помощь.

Во дворе он увидел соседа, который истекал кровью. Оказалось, что во время хозяйственно-бытовых работ сосед повредил руку шлифовальной машиной. Пострадавший истекал кровью. Росгвардеец из веревки и своей майки сделал жгут и повязку и повез соседа в больницу на своей машине. Уже через несколько минут он передал пострадавшего медикам.

Персонал больницы поблагодарил росгвардейца за грамотные действия при оказании доврачебной помощи и оперативность, которые помогли спасти жизнь человеку, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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